Hisse senedi hesabı nedir ve nasıl yönetilir?

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Bireysel bir yatırımcı olmayı ve reel piyasalarda paranızı değerlendirmeyi hayal ediyor olabilirsiniz. Pek çokları bu hayali için cesur adımlar atmakta çekimser kalabilir ve bunun nedeni aklındaki soru işaretleri olabilir. Ancak hisse senedi hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenerek artık siz de piyasalardaki yerinizi ve hatta şirketlerde hayal ettiğiniz hakları alabilirsiniz. Peki ama nasıl diyorsanız hemen bizi takip edin!

Sermaye şirketlerinin kararlaştırılan ortaklıkları belgelendirmekte kullandığı değerli evraklar hisse senedi olarak anılır. Bu şirketlerin piyasaya açılması ile birlikte bireysel yatırımcılarda reel piyasaya girme imkanı bulur ve hisse senedi hesabı açılışı ile birlikte hissedarı olduğu şirketin net gelirinden pay alır. Buraya kadar konu kafa karıştırıcı görünebilir. Bu durumda kısaca borsaya yatırım yapmayı kolaylaştıran hisse senedi için herhangi bir aracı kuruluşa gereksinim duymadan hesap açabileceğinizi ve şirket gelirinden pay alabileceğinizi açıklayalım.

Hisse Senedi Hesabı Artı ve Eksileri

Borsaya giriş için kullanılan kıymetli kağıtlardan biri olan hisse senetleri, sermaye şirketleri gibi anonim şirketler tarafından da çıkartılabilir ve sahibine bazı sorumluluklarla birlikte haklar da verir. Halka arz edilen ve böylece borsada işlem görmeye başlayan senetler, yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde en yaygın yatırım araçlarından biri olarak bilinir. Haliyle yatırımcılar için avantajları ile öne çıktığını söyleyebileceğimiz hisse senedi hesapları, bu değerli kağıtların borsada alınıp satılmasına imkan verir.

Hisse senedi üzerinden yatırım yapmanın önemli bir avantajı bu senetlerin ortaklık hakkı vermesi, ancak herhangi bir borçluluk durumu doğurmamasıdır. Öte yandan bu yatırım şeklinin hisse değerinin azalması ile birlikte piyasadan ileri gelen bazı riskleri de taşıdığı unutulmamalıdır. Dalgalanmalar neticesinde alınan senedin değeri düşebilir ve yatırılan para tutarı tam olarak geri alınamayabilir. Bu noktada piyasaya dair artı ve eksileri değerlendirmeniz önerilir. Çünkü ülkeye bağlı riskler ve likidite risklerinin yanı sıra kademeli komisyon oranı gibi indirim fırsatları da düşünüldüğünde hisse senedi hesabının artıları öne çıkabilir.

Hisse Senedi Hesabı Açılış ve Yönetimi

İstanbul Borsa bünyesinde ve önde gelen isimler dahil olmak üzere pek çok şirketin hisseleriyle yüksek gelir etme imkanı sunan hisse senedi ile artık reel piyasalarda konumlanabilirsiniz. Size en yakındaki Akbank şubesinden kolayca açabileceğiniz bu hesaplar, farklı sermaye piyasası işlemlerini de aynı arayüzden gerçekleştirmek istemeniz halinde sözleşme imzalamanızla birlikte hizmetinize açılır. Ak Yatırım şubeleri de aynı şekilde hesap açılışı için hizmetinizde olurken, dilediğiniz kanaldan senetlerin alım ve satım gerçekleştirmez mümkün hale gelir.

Hesap açılışı sonrasında internet şubesini kullanarak senet fiyatlarını takip edebilir, bu takip doğrultusunda anlık alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Ancak derinlikli ekran aracılığıyla piyasayı takip etmek için vadesiz hesabınızın ait olduğu şubeden bilgi almamız gerekir. Bahsedilen tüm şube seçeneklerinin yanı sıra Akbank telefon şubesi aracılığıyla da halka arz talebini girmeniz de mümkündür.

Siz de hemen şimdi Akbank ile merak ettiklerinizi öğrenirken %0 oranındaki stopaj vergisi avantajından yararlanarak veya aylık kademeli komisyon oranının otomatik tanımlanması fırsatından faydalanarak hisse senedi hesabında avantajlarını keşfetmeye başlayabilirsiniz. Merak ettikleriniz için Akbank uzmanları ile görüşebilir, tüm hisse senedi hesap işlemlerinin her zaman cebinizde olmasını sağlayabilirsiniz.