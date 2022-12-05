İki kaymakam hayatını birleştirdi

İçişleri Bakanlığı oluru ile Yenice Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Gizem Yandımata, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Serkan Tokur ile hayatını birleştirme kararı aldı. Yandımata ve Tokur için Kadıköy Belediyesinde nikah töreni düzenlendi.

Yakınlarının ve sevenlerinin yalnız bırakmadığı genç kaymakamlar Nikah Memurunun sorularına "Evet" cevabını vererek hayatlarını bilerleştirdi.