Başkasının kimliğiyle telefon hattı çıkarana hapis cezası
Samsun'da bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden hat çıkardığı ileri sürülen şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 17:30, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 17:33
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden 2 adet cep telefonu hattı aldığı tespit edilen Y.S.'nin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Y.S. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız