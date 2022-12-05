14 yaşındaki lise öğrencisinin okulda kalbi durdu
Van'ın Başkale ilçesinde okulda kalbi duran 14 yaşındaki lise öğrencisi, doktorlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 17:39, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 17:39
İlçeye bağlı Çaldıran Anadolu Lisesi'nde baygınlık geçiren Hilal Rojda Demir, haber verilmesi üzerine okula giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalbi durduğu tespit edilen Demir, doktorlar ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü.
Demir'in ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar veren doktorlar, mesafenin uzak olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.
Bunun üzerine Van'dan giden ambulans helikoptere alınan Demir, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız