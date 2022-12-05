Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 18:59, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 19:00
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız