Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'nin 7'nci toplantısında, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumun detaylı değerlendirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 19:09, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 19:11
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız