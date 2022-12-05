Matematik Öğretmeni Kaya kalbine yenildi
Malatya'da Matematik Öğretmeni Dinçer Kaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 19:36, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 19:37
Yeşilyurt ilçesi Konak Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Dinçer Kaya (45),
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede
hayatını kaybeden Kaya, Yeşiltepe şehir mezarlığında defin edildi.
Eğitim Bir Sen Malatya 1 no'lu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı diledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız