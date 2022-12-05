Motorine 69 kuruş indirim geldi
Motorin grubunda 69 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim, salı gününden itibaren geçerli olacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 19:52, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 19:56
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Son olarak motorin grubunda 69 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim, salı gününden itibaren geçerli olacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.61 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.19 TL'ye satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız