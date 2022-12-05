Seyir halindeki araçlardan birbirine kurşun yağdırdılar

Olay, Sabuni Mahallesi Mutafçılar Sokak'ta yaşandı. Seyir halindeki bir otomobildeki şahıslar ile aralarında husumet olan ticari taksideki şahıslar birbirlerine karşılıklı ateş açtı. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir çocuk, park halindeki arabaya sığınarak kurşunlardan kurtuldu. Çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahtan çıkan kurşunlar bir iş yerine ve park halindeki bir otomobile isabet etti. Olay yerinden kaçan iki otomobildeki 3 şüpheli, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kısa sürede yakalandı. Yaralanan 1 şüpheli ise Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.