Okul müdür yardımcısı öğrencisi tarafından darp edildiğini iddia etti

Olay, bugün sabah saatlerinde Ulalar Anadolu Lisesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre okul müdür yardımcısı, okul girişinde 11. sınıf öğrencisi U.M.D.'yi sakallı olması nedeniyle kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığını belirterek, derse o şekilde giremeyeceği uyarıbnda bulundu. Bunun üzerine öğrenci ve müdür yardımcısı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü. Okul müdür yardımcısı öğrencisinin kendisine yumruk atarak darp ettiğini ileri sürerken, öğrenci de müdür yardımcısının boğazını sıktığını iddia etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine öğrenci ve müdür yardımcısının ifadelerine başvurdu.