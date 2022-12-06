6 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
6 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunun "Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı" ile Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Sergisi'nin açılışına katılacak.
(TBMM/10.00/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı"na ve Altındağ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(TBMM/10.00/Ankara/12.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Crowne Plaza Otel'de düzenlenecek "Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip edecek.
(Bakü)
4- TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 Yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Geçmişten Geleceğe Çalıştay" programına katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin OSB Otoyol Bağlantısı Açılış Töreni ile İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak.
(Mersin/11.00-16.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.45)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık konferans salonunda "Kutadgu Bilig'in Peşinde Bir Filozof: Vefatının Birinci Seneidevriyesinde Ş. Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre maçlarıyla tamamlanacak.
(Doha/18.00/Al Daayen/22.00)
2- Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray, İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Venedik/22.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes maçı yapılacak.
(İstanbul/20.00)
6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının mücadelesi başlayacak. D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Tenerife La Laguna takımını ağırlayacak.
(İstanbul/18.30)
7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa maçı yapılacak.
(Eskişehir/17.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız