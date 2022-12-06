Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekli "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karari'ın yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.
5 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede yer alan "Sekreter," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyolog," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız