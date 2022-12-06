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Yeni Şafak: Enflasyonda düşüş başladı...

Kasımda enflasyon aylık bazda %2,88 yıllık bazda %84.39 arttı. Ekimde %85,51 olan yıllık enflasyon 1,12 puan düştü. Böylece yıllık enflasyon Mayıs 2021'den bu yana ilk kez geriledi. En büyük düşüş ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yaşandı. Üretici enflasyonu geçen ay yıllık %21,67 puan düşerek %157,69'dan %136,02'e geriledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 07:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 07:28
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Yeni Şafak: Enflasyonda düşüş başladı...

Enflasyon 1,5 yılın ardından kasım ayı itibarıyla düşüşe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ekim ayına göre, 1,12 puan düşerek kasımda yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a geriledi. Böylece Mayıs 2011'den bu yana yıllık enflasyonda ilk defa düşüş yaşandı. En büyük gerileme ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) yaşandı. Kasımda Yİ-ÜFE aylık bazda yüzde 0,74 yıllık bazda ise yüzde 136,03 oldu. Böylece ekim ayında yüzde 157,66 olan yıllık Yİ-ÜFE kasım ayında 21,67 puan gerilemeyle yüzde 136,02'ye indi.

ENERJİ ETKİLİ OLDU

Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama izlendi. Kasımda yıllık çekirdek enflasyon yüzde 68,91 oldu. Ekim ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 70,45 olarak gerçekleşmişti. Üretici enflasyonunda yaşanan sert yavaşlamada enerji grubundaki negatif aylık enflasyonun etkisi hissedildi. Kasım ayında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme grubunda aylık olarak fiyatlarda yüzde 5,17'lik gerileme izlendi. Kok ve rafine petrol ürünleri fiyatlarında yüzde 2,02'lik ana metallerde ise yüzde 0,7'lik düşüş kaydedildi.

GIDA %102,55 ARTTI

  • Ana harcama grupları itibarıyla kasımda en fazla artış yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Bunu yüzde yüzde 3,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,18 ile lokanta ve oteller takip etti. Kasımda bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. TÜFE'de yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 107,03 ile ulaştırmada yaşandı. Ulaştırmayı, yüzde 102,55 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 92,83 ile ev eşyaları izledi. Yıllık bazda en az artış ise yüzde 35,87 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

ZİRVE TEREYAĞININ

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün tereyağı, en çok düşen çocuk giyimi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında yaşandı. Geçen ay tereyağındaki artışı yüzde 15,71 ile taze süt, yüzde 15,05 ile peynir, yüzde 14,02 ile alkolsüz ve konsantre içeceklerdeki artış izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 10,87 ile pirinç, yüzde 8,28 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 8,24 ile kuru sebze yer aldı.

Gerileme daha da hızlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Nebati, kasımda tüketici enflasyonunun hız kestiğini söyledi. Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girildiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

Emekli ve memur için 5 aylık oran belli oldu

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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