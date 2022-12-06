Bana suikast yapılabilir: Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti
Twitter'ın ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili sansürünü deşifre eden Elon Musk'ın bu nedenle suikasta uğrayacağı iddiası gündemde. Musk bu konudaki soruya şu şekilde cevap verdi: Asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım. Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli. Umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan SpaceX üst yöneticisi ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter nedeniyle suikasta uğrayabileceğini öne sördü. Twitter'ın canlı yayın uygulaması Spaces'ta iki saatlik bir soru-cevap etkinliğine katılan Musk, kendisine sorulan soruları yanıtladı. 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgelerin Musk tarafından ifşa edilmesi sonrası, Musk'a suikast düzenlenebileceği iddia edilmişti. ABD'li milyarder, Twitter'da, yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini anımsatarak, 'asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım, izin verin bu şekilde ifade edeyim' dedi. Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız