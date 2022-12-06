Akıllı saatler çocuklar için büyük tehlike!

Bilişim uzmanı Orhan Toker, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocukları için endişelenen ailelerin akıllı saatlere yönelmesinin üç riski ortaya çıkardığını vurguladı. Bunlardan ilkinin sağlık açısından ortaya çıkacak olumsuzluklar olduğunu söyleyen Toker "Bu saatler cep telefonlarına göre daha az uygunluk testlerinden geçiyor. Daha fazla radyasyon yayıyorlar. Dolayısıyla, gelişim çağındaki çocuklarda kanser gibi riskler ortaya çıkabiliyor" dedi.

Ebeveynlerin akıllı saatleri, çocukları için sürekli endişeleniyor olması ve onların konumunu sürekli bilmek istemesinden dolayı taktığını ifade eden Toker "Anne ve babaların, 'çocuğum okulda zorbalığa mı uğruyor, acaba başına bir iş gelir mi' gibi kaygıları var. Akıllı saatlerle onları koruduklarını düşünüyorlar.

ESMA ALTIN