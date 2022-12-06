Poliçe çilesi bitmek bilmiyor! Sonunda vatandaşın sigortası attı

Son dönemde kasko ve trafik poliçelerinde yaşananlar vatandaşı çileden çıkardı. Poliçe fiyatlarındaki aşırı yükselişin yanında bir de çeşitli sorunlar eklenince deyim yerindeyse tüketicinin sigortaları attı. Ortalama bir otomobilin geçen yılki kasko poliçe fiyatı, hasarsızlık durumuna bağlı olarak 5 bin liradan, bu yıl 20 bin liranın üzerine çıktı.

Bazı sigorta şirketleri ise durumu abartarak bir otomobilin kasko poliçesine 100 bin liranın üzerinde fiyat biçtiler. Aynı şekilde trafik poliçe fiyatları da dört kat arttı. Sigorta şirketleri yaşanan fiyat artışlarını yedek parça, işçilik ve otomobil fiyatlarına bağlarken, aradaki uçurum fiyat farkları da dikkat çekiyor.

KAAN ZENGİNLİ