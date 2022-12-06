Poliçe çilesi bitmek bilmiyor! Sonunda vatandaşın sigortası attı
Kasko ve trafik poliçelerindeki fiyat artışları vatandaşları isyan ettirdi. Fiyatların geçen yıla göre katbekat artması, poliçelerde eksik teminatlar verilmesi, yılda birden fazla kaza yapan sürücünün poliçesinin tek taraflı feshedilmesi ve trafik poliçesi kesmek istemeyen sigorta şirketleri vatandaşların tepkisine yol açıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 07:50, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 07:58
Son dönemde kasko ve trafik poliçelerinde yaşananlar vatandaşı çileden çıkardı. Poliçe fiyatlarındaki aşırı yükselişin yanında bir de çeşitli sorunlar eklenince deyim yerindeyse tüketicinin sigortaları attı. Ortalama bir otomobilin geçen yılki kasko poliçe fiyatı, hasarsızlık durumuna bağlı olarak 5 bin liradan, bu yıl 20 bin liranın üzerine çıktı.
Bazı sigorta şirketleri ise durumu abartarak bir otomobilin kasko poliçesine 100 bin liranın üzerinde fiyat biçtiler. Aynı şekilde trafik poliçe fiyatları da dört kat arttı. Sigorta şirketleri yaşanan fiyat artışlarını yedek parça, işçilik ve otomobil fiyatlarına bağlarken, aradaki uçurum fiyat farkları da dikkat çekiyor.
KAAN ZENGİNLİMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız