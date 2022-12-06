Dünya için yeni tehdit: Enerji krizi

Batı şu anda 15 yılda dördüncü krizinin ortasında. 2007-2008 mali krizini Avrupa borç krizi izledi ve dünya salgınla henüz başa çıkmayı başaramamıştı ki ufukta bir enerji krizi belirdi. Ve AB yetkililerine göre kesintiler devam edebilir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre, blokun mevcut enerji krizi ekonomik ve sosyal bir krize dönüşme riski taşıyor. Her krizin ortak bir yanı var. Maliyetler her seferinde kat kat artıyor. Peki, mevcut krizin maliyeti ne olacak? 1999'da bir emlak krizine tepki olarak, Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sıfıra indirme adımını attı. İki yıl sonra, oranları yükseltmeye yönelik yanlış bir girişimin ardından, başka bir alışılmadık politika aracı ortaya çıktı; merkez bankası tarafından büyük ölçekli tahvil alımı.

OSMAN SAĞIRLI