Meclis'te 12 günlük maraton başladı: Bütçeden sonra sıra EYT'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, içeriden ve dışarıdan maruz kalınan engellere rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi. 2023 Bütçe Teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri dün başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında yapılan görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti temsilcileri bütçenin tümü üzerindeki görüşlerini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulunda yürütme adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Bütçesinin milletin ihtiyaçlarına odaklanan bir bütçe olarak, adil ve sosyal bir anlayışa sahip olduğunu kaydetti.

EMRAH ÖZCAN-FERHAT EKİNCİ