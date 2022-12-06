Yargıtay'dan Off-Shore'culara kötü haber: Geciken alacakta ek zarara ispat şartı
Enflasyon ve paranın alım gücünün düşmesi sebebiyle alacaklıya ödenecek borçta zararın karşılanmasına hükmeden karar, Yargıtay Genel Kurulunda bozuldu. Munzam zarar alacaklarına ispat şartı getirildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 08:55, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 07:49
Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan Off-Shore'culara kötü haber geldi. Alacaklıya ödenecek borçta enflasyon ve paranın alım gücünün düşmesi sebebiyle ortaya çıkan zararın karşılanması gerektiğine hükmeden karar, genel kurul tarafından bozuldu.
Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olay İstanbul'da yaşandı. 1999 yılında bankaya 450 lira para yatıran davacının mevduatı kendisinden habersiz bir şekilde, Off Shore hesabına aktarıldı. Kısa süre sonra el konulan banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Bankanın hisseleri birleşmeler sonucu başka bir bankaya devredilince bankazede, mevduatındaki parasını alabilmek için dava açtı.
YEŞİM ERASLANMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız