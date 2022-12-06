Teröristler yeni partner arıyor! Irak'ta darbe yiyen PKK, İran'a yanaşıyor
ABD ve diğer ülkelerin terör örgütü PKK-YPG'ye desteğinin eskisi gibi olmaması üzerine büyük kayıp veren PKK, İran'la yakınlaşmak istiyor. Ankara ise Pençe Kilit Harekatı'yla ilgili olarak Bağdat yönetimine "Tek amacımız PKK ile mücadele" güvencesi verdi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 09:10, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 07:50
Kuzey Irak'ta Pençe Kilit, Suriye'nin kuzeyinde de Pençe Kılıç Operasyonları devam ederken, Türkiye bir yandan İran'ın terör örgütlerini kullanma ihtimaline karşı Irak yönetimi ile yakın temas içine girdi. Türkiye, bir süredir devam eden operasyonlar sebebiyle Bağdat'a özel temsilciler aracılığıyla 'amacın tamamen PKK ile mücadele olduğuna' yönelik mesaj iletti. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tutumunun değişmediği konusunda güvence verildi. Kuzey Irak'ta TSK'nın bulunduğu üs bölgelerinin sadece güvenlik amaçlı olduğuna dikkat çekildi ve terörle mücadelenin sona ermesinden sonra Türkiye'nin buralardan çekileceği belirtildi.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız