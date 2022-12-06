Tekirdağ'da köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 08:43, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 08:44
Yeşilsırt Mahallesi'nde Z.T'nin köpeğini sobayla dövdüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, Z.T'nin köpeği komşusunun tel örgüsüne zarar vermesinden dolayı korkutmak için tahta sopayla dövdüğünü tespit etti. Köpek, veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla hayvan bakımevine götürüldü.
Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız