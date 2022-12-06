Ege yine beşik gibi sallandı
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 3.1 şiddetinde deprem oldu. Saat 08.28'de meydana gelen depremi derinliği 3,7 olarak açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 09:12, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 09:13
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3,7 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 3.1 şiddetinde deprem oldu. Saat 08.28'de meydana gelen depremi derinliği 3,7 olarak açıklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız