Brent petrolün varil fiyatı 83,27 dolar

Dün 88,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artarak 83,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünkü düşüşün ardından piyasalardaki kar alımları etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler artarken, dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından birçok büyük şehirde gözlenen salgın tedbirlerini optimize etmek için adımlar ise ülke ekonomisine ve petrol talebine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin dün başlayan, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması ise piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,54 ile 84,15 dolar aralığının direnç, 82,93 ile 82,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.