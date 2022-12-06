TOBB'un kasımda onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 5 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kasımda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 5 azalışla 4 bin 646 oldu.

TOBB, kasım ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 5 azalarak 4 bin 646'ya düştü.

Yılın 11 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 50 bin 62'ye çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il, 1265 raporla İstanbul, 314 ile Bursa, 313 raporla Ankara olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Kasım 2021'de 84 bin 918 iken geçen ay yüzde 11,9 yükselişle 95 bin 9'a ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 3 milyon 850 bin 850 olarak hesaplandı.