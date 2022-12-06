Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin gözaltına alınan vatman adliyede
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazayla ilgili gözaltına alınan vatman, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 11:21, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 11:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tramvay sürücüsünün Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alınıyor.
Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız