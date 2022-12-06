TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret tartışmalarına 'rekabetçilik' vurgusu:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "(Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gültepe, son 2 aydır tek rakamlı olarak büyüme rakamları ile karşılaştıklarını belirterek, en büyük pazarları olan Avrupa pazarında yaşanan resesyonun bu durumda etkili olduğunu söyledi.

2022 son çeyreği ve 2023 yılının ilk çeyreğinin zor geçebileceğini aktaran Gültepe, "Bizim hedefimiz 2023 yılında ilk 6 ayında olmasa bile ikinci 6 altı ayında Türkiye ihracatını yüzde 10 büyütmek. 2022 yılı başında ortaya konulan 250 milyar dolarlık hedefine Türkiye Cumhuriyeti ihracatçısı olarak ulaştık. 12 aylık ihracatın 252 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Resesyon tehdidinin arttığını vurgulayan Gültepe, "Dünyanın farklı pazarlarına girme noktasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin içinde bulunan sektör ve birliklerle beraber ticari heyetlerle ağırlık veriyoruz. Ticaret Bakanlığının ortaya koymuş olduğu uzak pazarlar hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz Türkiye'nin çok fazla pay almadığı pazarlarla ilgili çalışmalara başladık. Bu hafta içinde Güney Kore'ye, ocak ayı sonu itibarıyla Venezuela'ya gideceğiz. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika'yı hedef pazarlar haline getirdik. Eyalet eyalet gezip oradaki mevcut pazarlarımızı yukarıya doğru çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, parite değişiminden dolayı ihracatçının ciddi zorluklar yaşadığını anlatarak, "2021 avro dolar paritesi ortalamasının 1,15 civarında olduğunu biliyoruz. 2022 yılında parite gittikçe aşağıya düştü. Parite değişiminin Türkiye'nin ihracatına etkisi 10 ayda 12 milyar dolar oldu. Aslında şu anda biz 264- 265 milyar doları konuşan bir Türkiye'den bahsedecektik. Kayıpla beraber rekabetçiliğimiz düştü. Avronun dolara karşı değer kazanması bizi diğer ülkelere göre daha avantajlı hale getirir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret konusuna da değinen Gültepe, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her iki tarafın da memnun olacağı bir sonucun çıkmasını umuyoruz. Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde beklenti de yüksek oluyor. 2022 yılında bunu yaşadık. Ocak ve temmuzda iki zam verildi. Fiyat verenler ve satanlar çok hassas olmalı. Vererek ve fiyatları yükselterek bir yere gidemeyiz. Kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon artarken kur aynı kalırsa Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Mevcut pazarlarda aşağı doğru bir gerileme başlar. (Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz."