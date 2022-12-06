Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın

7 milyondan fazla çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Gelecek yıl uygulanacak tutarı belirlemek için takvim netleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Taraflar, toplantıda talep ve tekliflerini iletecek.

İkinci buluşma ise 14 Aralık'ta olacak.

Memur ve emekli zam oranı ne kadar olacak?

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.

Taraflar tekliflerini iletecek

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

Her yıl olduğu gibi işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Yeni asgari ücretin ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor. 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.