Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 13:07, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 13:08
Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan E.B. ve Z.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız