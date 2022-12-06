Muğla'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kurye öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu motosikletli kurye hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 13:09, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 13:11
Mehmet Zülfü Aslan'ın kullandığı 09 AAR 227 plakalı motosiklet, Muğla-Yatağan kara yolu Akyol mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 48 ACV 693 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosikletli kurye Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı. Aslan'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız