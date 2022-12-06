Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 14:17, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 14:18
Vatman G.D'nin kullandığı tramvay, Kılıçdede Mahallesi Belediyeevleri istikameti viyadük bitiminde yerde yatar vaziyetteki Tuncay Boğa'ya (23) çarptı.
Vatmanın haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Boğa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tramvay yolundaki elektrik tellerinin kesildiğini tespit eden polis ekipleri, Boğa'nın yanında balta ve bıçak buldu.
Vatman, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız