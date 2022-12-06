Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir."
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 15:13, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız