Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Danıştay 8. Dairesi, Hafik Belediye Meclisi'nce 2020 yılı faaliyet raporu yetersiz bulunan Hafik Belediye Başkanının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesi işlemini hukuka uygun buldu.

Başkan hakkında personele "mobbing" iddiaları da var.

Hafik Kaymakamlığının. tarih ve . sayılı yazısında belirtilen görüş ve kanaatler her ne kadar somut bilgi ve tespitler içermediği görülse de yapılan inceleme neticesinde mezkur görüş yazısına paralel olduğu değerlendirilen şu hususlara rast gelinmiştir. İlgili taraflardan elde edilen bilgilere göre Hafik Belediyesinin davaların derdest olduğu Hafik Belediye Başkanının maiyetindekilere mobing, hakaret ve bunun gibi iddia ve isnatlara ilişkin adli makam ve merciler nezdinde soruşturma ve kovuşturmaların olduğu; aynı zamanda ilgili belediye başkanının belediye personeli dahil bazı kişilere yönelik mobbing ve taciz yaptığına dair iddia ve isnatlara ilişkin adli sürecin yürütüldüğü görülmüştür.

Danıştay gerekçesi: Önemli saptamaların varlığı yeterlidir

Belediyenin seçilmiş organı olan belediye başkanının, yukarıda anılan 5393 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilebilmesi için; belediye başkanı hakkındaki iddiaların somut gerekçelere dayanması, mevzuata uygun olmayan işlemler yapılarak görevin yürütülmesinde yetersiz kalınması, güvenilirliğinin yitirilmesi, belediye hizmetlerinin aksadığının ortaya konulması gibi önemli saptamaların bulunması gerektiği hususunda bir duraksama bulunmamaktadır.

5393 sayılı Kanun'un 26/4. maddesi uyarınca Dairemize intikal eden inceleme konusu olayda, belediye meclisinin faaliyet raporunun reddine ilişkin gerekçeleri kapsayan hususların, mahalli idareler kontrolörü tarafından denetim raporuna da konu edilmiş olması ve Valilik inceleme raporunun da aynı yönde tespitler içermesi göz önünde bulundurularak dosyada yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Hafik Belediye Başkanı'nın, belediyenin karar organı olan ve seçilmiş üyelerden oluşan belediye meclisince alınan kararların uygulanması ve dolayısıyla belediye hizmetlerinin yürütülmesi ile kamu kaynağının elde edilmesi hususunda gereken özeni göstermeyerek yetersiz kaldığı; personel uygulamaları yönünden aleyhinde hukuki süreç başlatıldığı ve meclis üye salt çoğunluğunun istifa ettiği başkanlık döneminde belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak meclisin büyük çoğunluğunun güvenini kaybettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.



T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/3075

Karar No: 2022/3252

İSTEMDE BULUNAN : . Valiliği

KARŞI TARAF : .

İSTEMİN KONUSU:

Hafik Belediye Meclisi'nce 2020 yılı faaliyet raporu yetersiz bulunan Hafik Belediye Başkanı .'nun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesi istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

Belediye başkanlığından düşürülme istemine dayanak teşkil eden iddiaların soyut ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, bahse konu iddialarla ilgili görevi kötüye kullanma, kişisel yarar sağlama veya kamu zararına sebep olma yönünden hakkında herhangi bir kanıt, soruşturma ya da kovuşturma bulunmadığı, belediye başkanı olarak göreve geldiği tarihten itibaren alınan kararları imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalıştığı, tahsilat yapılmadığı iddiasının aksine yıllarca tahsil edilmeyen birçok belediye alacağının belediye başkanlığı döneminde tahsil edildiği, hangi meclis kararının uygulanmadığı hususu açık olmadığı gibi hiçbir belediye açısından alınan bütün kararların uygulanmasının söz konusu olmadığı, alınan kararların tamamına yakınının uygulamaya konulduğu, uygulanamayan kararlarda maddi kaynak yetersizliği ve Covid 19 pandemisi gibi mücbir sebeplerin etkili olduğu, faaliyet raporunun görüşüldüğü 01.04.2021 tarihli meclis toplantısına katılan yedi üyenin 29.01.2021 tarihinde asil üyelerin istifası sonrasında göreve başladığı ve faaliyet konuları hakkında bilgi sahibi olmadıkları, belediye başkanlığını 6.920.752,11 TL borç ile devraldığı, bahse konu borçlardan dolayı yapımına başlanamayan ekmek fırını, hamam, morg, gasilhane ve fakirlere aşevi projelerinin temellerinin atıldığı, mezbahane projesine ilişkin olarak çalışmalar yapıldığı ileri sürülerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:

İstem, Sivas İli, Hafik Belediye Meclisinin 01.04.2021 günlü toplantısında görüşülen 2020 yılı faaliyet raporunun yetersiz bulunduğu gerekçesiyle belediye başkanı .'nun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca düşürülmesine ilişkindir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarını düzenleyen 26. maddesinde; "Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir. Vali dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır" hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Sivas ili, Hafik Belediye Meclisi'nin 01.04.2021 günlü toplantısında görüşülen 2020 yılı faaliyet raporunun, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etme konusunda belediye başkanının yetersiz kaldığı ve alınan kararların uygulanmadığından bahisle onaylanmadığı, . Valiliği'nin .. tarih ve . sayılı yazısı ile belediye başkanı hakkında işlem yapılmak üzere dosyanın Danıştay'a gönderildiği anlaşılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde, belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamaların, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmemesi halinde yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanağın, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderileceği, Vali'nin dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a göndereceği hüküm altına alınmasına karşın, Valilik tarafından 2020 yılı faaliyet raporunun onaylanmama nedenlerine yönelik olarak bir inceleme yapılıp gerekçeli görüş oluşturulmadan dosyanın Danıştay'a gönderilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Hafik Belediye Başkanının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. maddesi uyarınca faaliyet raporunun yetersiz bulunması sebebiyle Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, ara kararlarına verilen cevabi yazılar ve dosyadaki belgeler incelenip, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ SÜREÇ:

Hafik Belediye Meclisi'nin, 2020 yılı faaliyet raporu üzerinde yaptığı oylama neticesinde meclis üyelerinin tamamının ret oyu ile faaliyet raporunun yetersiz görülmesi üzerine Sivas Valiliği tarafından anılan kararın Dairemize gönderilerek Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun 5393 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İlgili Mevzuat:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye meclisi" başlıklı 17. maddesinde, "Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur." hükmü; "Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları" başlıklı 26. maddesinde, "Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 56. maddesinde ise, faaliyet raporuna ilişkin hükümler bulunmakta olup, buna göre, belediye başkanının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlayacağı; faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verileceği, faaliyet raporunun Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulacağı, raporun bir örneğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilip kamuoyuna da açıklanacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Kanun'un 37. maddesinin 1. fıkrasında, "Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir." hükmüne yer verilmiş, 38. maddenin (f) bendinde, "Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek."; (h) bendinde ise, "Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. " belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

İstemin İncelenmesi:

Olayda, 2019 yerel seçimlerinde Hafik Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çuhadaroğlu'nun Hafik Belediye Meclisi'nin 01.04.2021 gününde yapılan olağan toplantısında sunduğu 2020 yılı faaliyet raporunun, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etme konusunda belediye başkanının yetersiz kaldığı ve alınan kararların uygulanmadığından bahisle onaylanmadığı, Sivas Valiliğince Dairemize gönderilen . tarih ve . sayılı yazıda aynı yönde beyan edilen görüşün gerekçe içermediği görülmekte ise de; mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hususunda özel bir yargılama usulünün uygulandığı, davacının olmadığı, Valiliğin Kanun gereği ilgili bilgi ve belgeleri Danıştay'a iletmekle görevli olduğu ve Kanun'un bu görevini yerine getirirken gerekçeli görüşünü de açıklamasını öngördüğü; nitekim işbu dosyada Danıştay Savcı düşüncesine cevaben Sivas Valiliğinin istemin kabulü gerektiği yönündeki görüşünün 12.11.2021 tarihli inceleme raporu ile gerekçelendirildiği görülmekte olup istemin incelenmesine geçildi.

Dosya ve eki bilgi ve belgeler incelendiğinde;

Sivas ili Hafik Belediye Başkanlığı 2020 yılı Faaliyet Raporu'ndan, belediye nüfusunun 3046, belediyede çalışan personel sayısının 37; 2020 yılı gelirler toplamının 4.547.309,88 TL (vergi gelirleri 257.634,16 TL, teşebbüs ve mülk gelirleri 354.094,68 TL, alınan bağış ve yardımlar 2.850,00 TL, diğer gelirler 3.932.731,04 TL); 2020 yılı giderler toplamının ise, 3.458.520,65 TL (personel giderleri 1.038.016,49 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi 148.482,97 TL, mal ve hizmet alımları 1.990.682,67 TL, cari transferler 3.173,53 TL, sermaye giderleri 267.462,21 TL, sermaye transferleri 10.702,08 TL) olduğu görülmektedir.

Faaliyet Raporu'nun "Sunulan Hizmetler" başlıklı kısmında; belediyenin mali gelirlerinin en iyi şekilde kullanılarak hizmet edildiği, ilçede sadece Atatürk Caddesi ve Ortayol Caddesi'nde asfalt bulunmakta iken Tepe Mahallesi, Koç Mahallesi, Yeni Mahalle, Çay Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Günyamaç Mahallesi'nde yapılan parke taşı ve kaldırım çalışmalarında belediye öz kaynakları kullanılarak ilçenin parke taşı ve kaldırım döşeme işleminin büyük ölçüde tamamlanmış olduğu ve toplamda 5.800 m2'lik kilit taş döşeme işinin yapıldığı, çevre düzenlemesine ait işlerin 2021 yılı içerisinde de devam edeceği; Kütük Ev'in çevre düzenlemesi ve etrafının kilit parke taşı ile döşendiği; araçların gerekli tüm bakımları yapılarak hepsinin faal duruma getirildiği; belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 1 adet solo otobüsün hibe yoluyla alındığı ve mevcutta bulunan Mercedes marka 1 adet otobüsün ise modifiye yapılıp taziye aracına çevrilerek halkın kullanımına sunulduğu; belediye hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli ilerlemesi amacıyla 1 kadrolu işçi ve 1 muhasebeci memur istihdam edildiği; belediyenin emekli sandığı, SSK, kamu borçlarının yapılandırıldığı, kış sezonu boyunca ilçe içi yolların açık tutulması için karla mücadele hususunda imkanlar doğrultusunda çalışıldığı, ilçenin cadde, sokak ve mezarlıklarının temizlendiği, belediyenin kira süresi dolan taşınmazlarının 2886 sayılı Kanun'la yeniden ihale yapılarak kiraya verilmesinin sağlandığı, dünyayı etkisi altına alan Covid 19 nedeniyle ilçedeki işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ilaçlama yapıldığı; DSİ'den alınan paletli ile ilçenin Koç Mahallesi Ortayol Caddesi devamında bulunan atıksu kanal temizliğinin yapıldığı belirtildikten sonra belediyenin 2020 yılı idari faaliyetleri olarak 2020 yılında 25 adet meclis kararı ve 56 adet encümen kararı ve 15 adet evlenme akdi; ayrıca yazı işlerine 655 gelen evrak, 244 giden evrak kaydı yapıldığının belirtildiği görülmektedir.

Faaliyet Raporunun "Sorunlar, Darboğazlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı kısmında ise; "Belediyemizin yaşamış olduğu en önemli sorunlar yatırımlar için kaynak bulmada, bürokraside, kırtasiyecilikte ve bunlara bağlı olarak hizmet vermede meydana gelmektedir. Sosyal, ekonomik, kültürel, kentsel ve sağlık alanında belediyemizce birçok proje geliştirilmiş ve birçok program uygulamaya konulmuştur. Fakat gelinen süreçte kaynak bulma problemi, bürokratik engelleri kırtasiyecilik ve bunlara benzer birçok sorunlar sebebiyle uygulamaya konulan söz konusu programların büyük çoğunluğu yatırıma dönüştürülememiştir. Temelde yaşanan darboğazlar ve sıkıntılar bunlardan kaynaklanmaktadır...." ifadelerine yer verilmiştir.

Bahsi geçen faaliyet raporunun, Hafik Belediye Meclisi'nin 01.04.2021 gününde yapılan olağan toplantısında onaylanmadığı ve belediye meclis üyelerince imzalanan 01/04/2020 tarihli 'Tutanak'ta, "01/04/2021 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında gündemin 2. maddesi gereğince faaliyet raporunun görüşüldüğü esnada 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi belediye başkanının görev ve yetkileri (h) fıkrası belediye ve encümen kararlarını uygulama ve (f) fıkrası belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek maddeleri gereğince belediye başkanının yetersiz kaldığı görüşülmüş, belediye başkanınca meclise sunulan faaliyet raporu alınan kararların uygulanmadığı görülmesi münasebetiyle ve belediye başkanının yetersizliği nedeniyle 2020 yılı faaliyet raporu tarafımızca onaylanmamıştır" açıklamasına yer verildiği görülmektedir.

Dosyada mevcut olan ve belediye meclis üyelerince imzalanan tarihsiz tutanakta ise; 01/04/2020 tarihli 'Tutanak'ta yer alan ifadelere ek olarak "İçişleri Bakanlığı Başkontrolörünün 2020 yılı teftiş raporunda belirttiği "Belediyenin daha iyi hizmet verebilmesi için, Başkan .'nun gerek personel, gerek ilçe halkı gerekse kamu kurumları nezdinde oluşturduğu imajın değişmesi yönünde çaba göstermesi, toplumsal örf ve adetlerimiz ile vicdanın kabullenmediği davranış biçimlerinden uzak durması, meclis üyeleri, personel ve kamu yöneticileri ile uyumlu ve yapıcı davranış içine girmesi gerektiği kanaatini burada belirtmek isterim" ifadeleri ile belirttiği hususların geçen süre içerisinde hiçbirine riayet edilmediği; aksine halk-belediye ilişkilerinde kopukluğun hat safhaya çıktığı; geçen bu zaman zarfı içerisinde Belediye Başkanlığı gibi temsil niteliği taşıması gereken bir makamda, bu makamın ve güzide ilçemizin imajını zedeleyen davranışları artırarak devam ettiği gözlemlenmiş ve Belediye Başkanı .'nun Belediye Başkanlığı yapmakta yetersiz olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Yukarıda aktarılan tutanaklardan ayrı olarak 7 belediye meclis üyesi tarafından imzalanan 01/04/2021 tarihli "Tespit Tutanağı" başlıklı yazıda ise; "1. 2019 yılı içerisinde yine meclis olarak ilçede su tasarrufu sağlamak ve gelir artırmak maksadıyla akıllı su sayacına geçilmesi yönünde kararlar alınmış ancak üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen uygulamaya konulmamıştır. 2. İş adamı A.C. tarafından ilçeye tekstil fabrikası kurması için meclis üyeleri ve belediye başkanı ile istişarelerde bulunulmuş, tekstil fabrikasının yapılması için Ocak meclis toplantısında yer belirlemesi ve yapım işinin başlaması yönünde kararlar alınarak 2020-1 sayılı meclis toplantı tutanağına geçirilmiştir. Ancak bahse konu faaliyet için herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. 3. Yine aynı toplantıda 5393 sayılı Kanun'un 38. maddesi gereğince; belediye başkanı görev ve yetkilerinde belediye alacaklarını takip ve tahsil etmek görevi ile ilgili olarak belediye başkanına, belediye taşınmazlarından kira ve gelirleri tahsil etmesi yönünde görevi hatırlatılarak meclis kararı alınmıştır. Tahsil ve alacak yönünde herhangi bir girişimde bulunulmadığı, aksi halde hareket ederek boş olan dükkanları herhangi bir ihale veya kiralama usulüne uymadan kiracılara kendi uhdesinde bedelsiz bir şekilde kiralama yapmıştır. 4.İlçemiz için temizlik ve hijyen açısından öneme haiz ilk öncelikle yapılması gereken ilçenin olmazsa olmazı hayvan kesimhanesi yapımı için yine meclis kararı alınarak 2020/15 sayılı karara bağlanmıştır. Ancak hiçbir şekilde uygulamaya konulmamıştır. 5. Yine aynı kararda hamam - fırın - düğün salonu yapılması için gerekli kararlar alınmıştır. Ancak bu kararlar için herhangi bir çalışma veya girişimde bulunulmamıştır. 6. Yukarıda belirtilen kararların uygulanmadığı ve vatandaş nezdinde baskılara maruz kaldığı, meclis üyelerinden 7'sinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftiş raporunda da bulunan gayri ahlaki durumunu da göz önünde bulundurarak Ocak 2021'de istifa ettiği, 7. Yedekler arasından yeni seçilen meclis üyelerinin ise yukarıda belirtilen ve meclis tarafından alınan kararların uygulanmadığını ve belediye başkanının yetersiz kaldığını tespit etmeleri üzerine faaliyet raporunu onaylamamışlardır." ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Yukarıda değinilen tutanaklarda bahsi geçen ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 54. ve 55. maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünce Hafik Belediye Başkanlığı hakkında yapılan ve 15.08.2017-17.08.2020 dönemini kapsayan (Denetime tabi dönemde 31.03.2019 tarihinde kadar . tarafından ifa edilmiş, bu tarihten sonra . tarafından yürütülmüştür.) denetim neticesinde düzenlenen . tarih ve . sayılı "Denetim Raporu"nun; 64. maddesinde, "Denetime tabi dönemde banka ve resmi bina dışında ilan ve reklam vergisi tahakkuku yapılmadığı ve idari para cezası tahsilatının hiç gerçekleştirilmediği belirlenmiştir." tespitine; 70. maddesinde, "Denetime tabi dönemde; yol, kaldırım, aydınlatma, kavşak düzenlemesi, kütük evi göl mesire alanı, düğün salonu, yeni su hattı çalışmaları yapıldığı müşahade edilmiş olmasının yanında, ilçede önem arz eden imar plan revizyonuyla birlikte mezbahane ve pazar yeri yapımı, belediyeye gelir imkanı sağlayacak projesi ve yeri hazır güneş enerjisi sistemi ve halkına iş imkanı sağlayacak olan fabrika veya atölyelerin kurdurulup hizmete sunulması tavsiyeye değer görülmüştür." açıklamasına; 71. maddesinde ise, "Denetime tabi dönemde belediye gelirlerinden ilan ve reklam vergilerinin tahsilat gerçekleşme oranının %50 civarlarında olduğu, kiraların gerçekleşme oranının %57, emlak vergilerinin gerçekleşme oranının %50 civarında olduğu tespit edilmesi nedeniyle belediye başkanlarının belediye gelirlerini takip ve tahsil görevini yerine getirmede yeterince başarılı olamadığı anlaşılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye başkanlarının görevlerini düzenleyen 38. maddesinin (f) fıkrasında "Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek." görevi belediye başkanına verilmiş olup, belediye başkanının bundan sonraki süreçte belediye gelirlerini takip ve tahsil görevini yerine getirme konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve ödeme imkanı olduğu halde ödememeyi alışkanlık haline getirenler hakkında belediye avukatı aracılığıyla yasal takip başlatması ve idare zararına sebebiyet vermemesi gerekir." tespitlerine yer verildiği görülmektedir.

Öte yandan; Sivas Valiliği tarafından 2020 yılı faaliyet raporunun onaylanmama nedenlerine yönelik gerekçeli görüş oluşturulmasına esas olmak üzere Valilik makamının 26.10.2021 tarih ve 14354 sayılı onayı ile komisyon marifetiyle inceleme yapıldığı ve Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun yetersizliği ve alınan kararların uygulanmadığı iddiasına yönelik olarak hazırlanan 12.11.2021 tarihli inceleme raporunda;

"Hafik Kaymakamlığından konu hakkında . tarih ve . sayılı yazı ile görüş istenildiği, Hafik Kaymakamlığının . tarih ve . sayılı cevabi görüş yazısında 'İlçe belediye başkanının görev alanındaki iş ve işlemlerde yetersiz kaldığı, görev alanındaki mahallelerde altyapı, su ve ruhsat konularında zaman zaman CİMER'e ve bizzat vatandaşlar tarafından da Kaymakamlığa şikayet başvuruları geldiği'ne ilişkin görüşün, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolorü tarafından düzenlenen . tarih ve . sayılı "Denetim Raporu"nda belirtildiği üzere "Belediyenin daha iyi hizmet verebilmesi için Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun gerek personel gerek ilçe halkı gerekse kamu kurumları nezdinde oluşturduğu imajı değiştirmesi yönünde çaba göstermesi, toplumsal örf ve adetlerimiz ile vicdanın kabullenmediği davranış biçimlerinden uzak durması, meclis üyeleri, personel ve kamu yöneticileri ile uyumlu ve yapıcı davranış içine girmesi gerektiği kanaati ile paralel olduğu,

2020 yılı belediye faaliyet raporunun oybirliği ile reddedildiği, Hafik Belediyesinin . tarih ve . sayılı meclis kararı ve 01.04.2021 tarihli belediye meclis üyeleri tarafından imzalanan tutanaktan anlaşılmakla birlikte valilikçe görevlendirilen komisyonca yerinde yapılan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde faaliyet raporunun reddine gerekçe gösterilen belediye meclisinin . tarih ve . sayılı kararında belirtilen mezbahane, hamam (havuzlu), pazar yeri, fırın ve düğün salonu yapım işlerinin yapılmadığı; fırın, duş alanı, gasilhane ve aşevi yapımı için 13.09.2021 tarihinde hayırsever ... ile belediye arasında protokol imzalanmak suretiyle belediye meclis kararlarını uygulamayarak belediyeyi zarara uğrattığı ve etkin hizmet sağlayamadığı, Danıştay Sekizinci Dairesinin . tarihli ve . sayılı kararında "...Belediye Başkanının, Belediye Meclisince kamu hizmetlerinin yürütülmesi için alınmış olan kararları uygulamayarak hizmetleri aksattığı, belediyenin zarara uğramasına neden olduğu, belediye başkanı olarak görevinde yetersiz olduğu ve güvenilirliğini yitirdiğine..." ilişkin hükmüne paralellik arz ettiği,

Sivas Valilik makamının . tarih ve . sayılı onayı üzerine komisyon marifetiyle mahallinde yapılan incelemede; aşağıdaki konu başlıkları hakkında özetlenen usul ve yasaya aykırılık teşkil ettiği düşünülen hususların tespit edildiği:

PERSONEL UYGULAMALARI

Hafik Kaymakamlığının. tarih ve . sayılı yazısında belirtilen görüş ve kanaatler her ne kadar somut bilgi ve tespitler içermediği görülse de yapılan inceleme neticesinde mezkur görüş yazısına paralel olduğu değerlendirilen şu hususlara rast gelinmiştir. İlgili taraflardan elde edilen bilgilere göre Hafik Belediyesinin davaların derdest olduğu Hafik Belediye Başkanının maiyetindekilere mobing, hakaret ve bunun gibi iddia ve isnatlara ilişkin adli makam ve merciler nezdinde soruşturma ve kovuşturmaların olduğu; aynı zamanda ilgili belediye başkanının belediye personeli dahil bazı kişilere yönelik mobbing ve taciz yaptığına dair iddia ve isnatlara ilişkin adli sürecin yürütüldüğü görülmüştür.

İMAR UYGULAMALARI

Sivas ili, Hafik ilçesi . Mahallede bulunan belediye meclisinin. sayılı. ada, . parsellerde İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca söz konusu ada ve parselde ifraz ve tevhit işlemleri yapmak suretiyle söz konusu kararın alındığı tarihte belediye meclis üyesi sıfatına haiz olan M.B. lehine lejant değişikliğine gidilerek önceki imar planında yeşil alan gösterilen parselin şehircilik planlama ilke ve esaslarına aykırı olarak tadil edildiği, akabinde ilgili belediye tarafından mevzuatta öngörülen usule aykırı olarak diğer parsel maliklerinin tamamının rızası alınmadan yapı ruhsatı düzenlendiği, alınan yapı ruhsatının mevzuata aykırı olduğu düşünülmektedir. Anılan konularda, Valilikçe görevlendirilen komisyonca bu duruma dair ilk inceleme neticesinde söz konusu parsellerde tevhit edilmesinden sonra parsel maliklerinin tamamının muvafakatinin alınmadığı 03.11.2021 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır.

Komisyonca elde edilen bilgi ve bulgulara göre yapı kullanma izni ve yapı ruhsatı bulunmayan veya yapı kayıt belgesi olmayan 67 adet yapıya Hafik Belediye Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen ÇEDAŞ'a uygun görüş yazısının belediye başkanı tarafından verildiği 03.11.2021 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır.

Hafik Sanayi Sitesinde belediyeye herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunulmadığı halde ..., ... ve ..'ye ait toplam 3 kaçak yapıya izin verildiği 03.11.2021 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır.

TAŞINMAZLARIN İDARESİ

Valilik komisyonunca yapılan incelemeler sonucunda . Mahallesi . ada . parselde bulunan eski belediye hizmet binası altındaki garaj olarak planlanan yerin tadilat ruhsatı düzenlenmeksizin bir kısım imalat ve tadilatın yapılarak Belediye Başkanı tarafından mevzuata aykırı şekilde özel bir şahsın kullanımına sunduğu 03.11.2021 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır.

Hafik Gölü kenarında bulunan restoran olarak işletilen yapının herhangi bir şekilde yapı kayıt belgesi veya yapı kullanma izin belgesi olmadığı 03.11.2021 tarihli tutanakla tespit edilmiş olup meri mevzuat gereği iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi olması gerekirken yapılan incelemede Hafik Belediyesinin yasal mevzuat hükümlerine uymadan kira sözleşmesi düzenleyerek işletmeyi kiraya verdiği 03.11.2021 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır.

BELEDİYE YÖNETİMİ

Belediye Başkanı .'nun uygulamaları hakkında 9'unun usulsüz personel alımı ile personel yönetimi, 8'inin imar uygulamaları, 41'inin ise belediye hizmetlerini içeren CİMER'e vatandaş ve personeller tarafından toplam 58 şikayet başvurusunun olduğu görülmüştür.

Ayrıca Belediye Başkanı . hakkında devam eden birçok dava bulunduğu, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının . tarih ve . sayılı yazısında belirtildiği üzere ilgili hakkında . sayılı dosya üzerinden görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma yürütülmekte olduğu ve İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edildiği, soruşturma izni yazısının cevabının beklendiği, Cumhurbaşkanı .'ın fotoğraflarını yırtarken çekilen görüntülerin ortaya çıktığına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığından . tarih ve . sayılı Valilik yazısı ile müfettiş talep edilmesi üzerine kontrolör tarafından düzenlenerek gereği için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilen . tarih ve . sayılı İnceleme Raporu düzenlendiği ve işlemlerin devam ettiği, belediye başkanının uygulamalarına ilişkin halihazırda belediyede mahalli idareler kontrolörünün incelemesinin devam ettiği anlaşılmıştır." şeklindeki tespitlere yer verilmiştir.

Dairemizce verilen ara kararına cevaben gönderilen bilgi ve belgelerden, belediye başkanı tarafından uygulanmadığı belirtilen meclis kararının 03/09/2020 tarih ve 2020/15 sayılı karar olduğu ve bu kararın "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü tarafından düzenlenen idari iş ve işlemlerle ilgili 15.08.2020-17.08.2020 tarihlerini kapsayan denetim raporunun okunarak üyelerin denetimle ilgili görüş ve önerilerde bulunmasının ardından meclis üyeleri toplantıda görüşülmek üzere yazılı önerge teklifinde bulundu; önergeye göre 1.Mezbahane, 2, Hamam-Havuzlu, 3.Pazar Yeri, 4.Fırın, 5.Düğün Salonu gibi yerlerin yapılmasına" yönelik olduğu görülmektedir.

Sivas Valiliğince Dairemize gönderilen . gün ve . sayılı yazının tebliği üzerine Hafik Belediye Başkanı . tarafından sunulan 08.10.2021 tarihli savunmada ekmek fırını, hamam, morg, gasilhane ve fakirlere aşevi projelerine başlanıldığı bilgisine yer verildiği; Dairemizce verilen ara kararına cevaben gönderilen belgelerden ise, "Taş Ekmek Fırını" ile "Duş Alanı, Gasilhane ve Aş Evi" inşaatının hayırsever ... tarafından yaptırılarak belediyeye hibe edileceğine yönelik Hafih Belediye Başkanlığı ile ... arasında 13.09.2021 tarihinde iki ayrı protokol imzalandığı görülmektedir.

Savunma ekinde yer alan belgelerde ise, Hafik Belediye Başkanlığının . tarih ve . sayılı yazısı üzerine Sivas ili, Hafik ilçesi, . Mahalle, . ada, . parsel sayılı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın mezbaha yapılmak üzere Hafik Belediye Başkanlığı adına 2 yıl süreli ön tahsisinin uygun olduğuna ilişkin . tarih ve . sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına yer verildiği; ancak bu süreçte buna yönelik yatırım projesinin hazırlandığına, yatırım programına alınarak inşaata başlanıldığına dair bilgi ve belge sunulmadığı görülmektedir.

Yine savunma ekinde yer alan belgelerde, el yazısı ile "Pazaryerinin Eğitim Tesis Alanı olarak Milli Eğitime Devri" kenar notunun bulunduğu . tarih ve . sayılı Hafik Belediye Başkanlığı yazısına ve Sivas ili, Hafik ilçesi, . Mahallesi, . ada, . parsel sayılı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın konferans salonu olarak kullanılmak üzere Hafik Belediye Başkanlığı adına hizmetin devamı süresince kesin tahsisinin uygun olduğuna ilişkin . tarih ve . sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına yer verildiği görülmektedir.

Bununla birlikte, Belediye Başkanı tarafından tahsilat yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek savunma ekinde tahsilat makbuzları sunulmuş ise de; bu belgelerde tahsilat yılının 2019 ve 2021 olduğu görülmektedir.

Hafik Belediye Başkanlığınca dosyaya belgelerden ise, 01.01.2020-31.12.2020 dönemi vergi tahakkuk miktarı 453.333,97 TL iken tahsilat miktarının 219.925,05 TL olduğu; 2019-2020 yılı Hafik Belediyesi Kira Tahsilat Bakiye Listesinde yer alan 7 taşınmaz yönünden toplam tahakkuk miktarının 18.850,00 TL, toplam tahsilat miktarının ise 2.900,00 TL olduğu; 2020-2021 yılı Hafik Belediyesi Kira Tahsilat Bakiye Listesinde yer alan 9 taşınmaz yönünden ise, toplam tahakkuk miktarının 36.360,00 TL, toplam tahsilat miktarının ise 3.300,00 TL olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.

Öte yandan; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Hafik Belediye Başkanı . hakkında görevi kötüye kullanma suçundan açılan 2021/12463 (2021 yılında gerçekleşen fiile yönelik olduğu anlaşılmaktadır.) ve 2021/17721 (Sivas Valiliğinin 12.11.2021 tarihli İnceleme Raporu'nda yer alan tespitlere yönelik olduğu anlaşılmaktadır.) soruşturma sayılı dosyalarda İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edildiği ve cevabının beklenildiği görülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun genel gerekçesinde belirtildiği üzere; belediyelerin, yerinden yönetim ilkesi gereği kanunlarla kendisine verilen görev ve hizmetleri, kendi organlarının kararıyla ve kendi sorumlulukları altında etkili, verimli ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla yerine getirmeleri beklenilmektedir. Kanunda öngörülen bu amacın sağlanıp sağlanmadığının kontolü için de; belediye meclisinin, faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanmasının şartları Kanun'da düzenlenmiş ve belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporunun reddedilmesi durumunda uygulanacak prosedür belirlenmiştir.

Belediyenin seçilmiş organı olan belediye başkanının, yukarıda anılan 5393 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilebilmesi için; belediye başkanı hakkındaki iddiaların somut gerekçelere dayanması, mevzuata uygun olmayan işlemler yapılarak görevin yürütülmesinde yetersiz kalınması, güvenilirliğinin yitirilmesi, belediye hizmetlerinin aksadığının ortaya konulması gibi önemli saptamaların bulunması gerektiği hususunda bir duraksama bulunmamaktadır.

5393 sayılı Kanun'un 26/4. maddesi uyarınca Dairemize intikal eden inceleme konusu olayda, belediye meclisinin faaliyet raporunun reddine ilişkin gerekçeleri kapsayan hususların, mahalli idareler kontrolörü tarafından denetim raporuna da konu edilmiş olması ve Valilik inceleme raporunun da aynı yönde tespitler içermesi göz önünde bulundurularak dosyada yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Hafik Belediye Başkanı'nın, belediyenin karar organı olan ve seçilmiş üyelerden oluşan belediye meclisince alınan kararların uygulanması ve dolayısıyla belediye hizmetlerinin yürütülmesi ile kamu kaynağının elde edilmesi hususunda gereken özeni göstermeyerek yetersiz kaldığı; personel uygulamaları yönünden aleyhinde hukuki süreç başlatıldığı ve meclis üye salt çoğunluğunun istifa ettiği başkanlık döneminde belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak meclisin büyük çoğunluğunun güvenini kaybettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu durumda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca uygun bulunan istemin kabulü gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Sivas ili, Hafik ilçesi Belediye Başkanı .'nun Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin kabulü ile Hafik Belediye Başkanı .'nun belediye başkanlığından düşürülmesine,

2. Bu kararın tebliğini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere,

29/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

