Beştepe'de EYT gündemiyle ekonomi toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 16:55, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 16:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız