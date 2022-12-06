MEB, 'Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı' düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 14-16 Şubat 2023'te İstanbul'da "Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenleyecek.

Alınan bilgiye göre konferans, "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndaki dil eğitimine yönelik yürütülecek faaliyetlerden ve 26-29 Eylül'de düzenlenen "Türkiye'de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı"nda Türkçe öğretimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çıkan önerilerden hareketle yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılması planlanan konferansla, bakanlık bünyesindeki öğretmenlerce geliştirilen Türkçe öğretimine yönelik özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel, teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Konferansa dil eğitimi alanında uzmanlaşmış konuşmacılar, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla fark yaratan öğretmenler ve öğrenciler bu alanda hazırladıkları projelerle katılacak.

Konferansta, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimi kapsamında iletişimsel dil etkinlikleri ve stratejileri, materyal geliştirme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, dijital öğrenme ve teknolojiler ile öğrenen özerkliği temaları ele alınacak.

Türkçe öğretimi alanında çalışma yapan öğretmenlerin hazırladığı iyi uygulamalar, konferans değerlendirme ve düzenleme kurulları tarafından iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Bu değerlendirme sonucu, konferansta sunulacak en iyi uygulama örnekleri seçilecek. Ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve bakanlığın ilgili personelinin katılımcı olacağı konferansta seçilen iyi uygulamaların sunumları yapılacak. 15 Kasım'da başlayan iyi uygulama başvuruları yarın sona erecek.

Konferansın en önemli paydaşlarından olan üniversite düzeyindeki öğrenciler, dil eğitimi alanındaki çalışmalarına yönelik poster sunumu yapacak. Farklı üniversitelerden akademisyenler, bu öğrencilere rehberlik edecek.

Konferansa ilişkin diğer detaylara, "https://turkce.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

- Kabul edilen 61 en iyi uygulama konferansta sunulmuştu

Bakanlık tarafından 16-18 Mayıs'ta "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" gerçekleştirilmişti. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt ile uyumlu, etkili dil öğretim uygulamalarının sergilendiği konferansa Türkiye çapında farklı illerden ve okul türlerinden başta İngilizce olmak üzere Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça branşlarından toplam 530 uygulama başvurusu yapılmıştı. Öğretmenler, kabul edilen 61 en iyi uygulamayı, 3 gün süren konferansta sunmuş aynı zamanda konferansa poster sunumlarıyla katılan 23 öğrenci çalışmalarını sergilemişti. Konferansta gerçekleştirilen sunumlar, profesyonel olarak kayıt altına alınırken, bakanlığın ilgili çevirim içi platformları aracılığıyla eğitim camiasının istifadesine sunulmuştu.

Öte yandan, Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk soylulara öğretimi konularında temel meseleler ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, akademik bakış açısıyla kurumların politikalarına yön verecek stratejilerin değerlendirildiği "Türkiye'de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı"nın sonuç raporunun da bu ay açıklanması planlanıyor.