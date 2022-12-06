Bütçe görüşmelerinde ana dil tartışması

2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanvekili Haydar Akar ile HDP Grubu arasında ana dil tartışması yaşandı. HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer, kürsüde Kürtçe konuşmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Akar, Taşçıer'i uyardı. Akar, "Kürsüde ben de anadilimle konuşursam kimse beni anlayamaz. Herkesi resmi diliyle konuşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Akar "Bu ülkede sadece Kürtler yaşamıyor" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Akar'ın kürsü hakkını gasp ettiğini söyledi.

Akar iç tüzüğü hatırlatarak, "66. madde 'Konuşmacının ana konudan ayrılmaması' diyor. Benim konuyu anlamam gerekiyor. Resmi dil dışında her konuşmayı keserim ben" şeklinde konuştu. Taşçıer'in kendi ana dilinde devam etmek istemesi üzerine Akar, konuşmasına izin vermeyeceğini belirtti. HDP sıralarından sesler yükselmesi üzerine Akar birleşime 5 dakika ara verdi.