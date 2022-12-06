İlaç reçetesi nedeniyle doktoru tehdit eden sanıklara ceza

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ç.E. ile taraf avukatları ve İzmir Tabip Odası avukatı katıldı.

Sanık E.Ö. duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını, 2 sanığın birlikte kendilerine yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için muayenehaneye gittikleri, doktoru reçete vermemesi halinde "burayı başınıza yıkarız, sana yapacağımızı biliriz" şeklinde tehdit ettiklerini belirterek sanıkların "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan cezalandırılmaları yönünde verdi.

Sanık Ç.E. doktorun muayenehanesine bir kere gittiğini belirterek "Reçetemi yazdırdım. Ücretimi verdim, çıktım. E.Ö. (diğer sanık) benden sonra tekrar gitmiş, haberim yok. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Hakim, Ç.E'nin "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanığa indirim uygulanmamasına ve tekerrüre esas sabıkasının oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanık E.Ö'nün ise yine aynı suçtan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına düşürülmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde Ç.E. ve E.Ö. doktor E.A'nın muayenehanesine giderek ilaç yazdırmak istedi. Sistemin izin vermemesi üzerine sadece 1 kutu ilaç yazabilen E.A, daha sonra birkaç kez muayenehanesine gelerek ve telefon yoluyla tehdit eden sanıklar hakkında şikayetçi oldu.

Sanıklar hakkında "birden fazla kişi ile tehdit" suçlamasıyla dava açıldı.