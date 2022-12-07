Cephede strateji değişti: Sıcak çatışma yerini hava taarruzlarına bıraktı

Rusya Ukrayna Savaşı'nda 9 ay geride kalırken, sıcak çatışmalar yerini hava saldırılarına bıraktı. Son olarak Moskova birlikleri, ilhak ettiği Herson topraklarının bir bölümünden çekildi. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle sıcak çatışmaların azaldığı gözlemlenirken, Donbas cephesi dışında iki tarafın da aktivasyonu azaldı. Zorlu kış şartları nedeniyle birliklerin ilerleyişi kısıtlanırken, hem Rusya hem de Ukrayna güçleri, stratejilerini değiştirerek hava taarruzlarına ağırlık verdi. Rus güçleri Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde alt yapı sistemlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirirken, Kiev yönetimi Rusya toprakları içindeki askeri üs ve depoları hedef alıyor. Son olarak Rusya'nın Kursk şehrinde bir petrol deposu Ukrayna güçlerine ait insansız hava aracı ile vuruldu.

SAVAŞ RUS TOPRAKLARINDA

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk kentinin valisi Roman Starovoyt bu sabah Kursk'taki bir petrol deposuna İHA ile saldırı yapıldığını ifade etti. Maddi hasarın yaşandığını kaydeden Vali, "Bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda, Kursk havaalanı bölgesinde bir petrol depolama tankı alev aldı. Can kaybı olmadı. Yangın bölgesel çapta. Tüm istihbarat teşkilatları olay yerinde" açıklamalarında bulundu.