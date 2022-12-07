Uzayda tarım hayal değil! Türkiye de bu alanda çalışıyor

Gerek iklim krizi gerekse Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tarımın stratejik önemi daha çok anlaşıldı. Gezegenimiz iklim kriziyle mücadele ediyor. İnsan türünün ve gezegenin geleceği önümüzdeki 50 yıl içinde yapılacaklara bağlı. Kaynaklar tükenmek üzere, iklim artık sağlıklı bir şekilde yeterli miktarda tarımla ilgili üretim yapılmasına imkan vermiyor. Nüfusun artması başka bir sorun. Tüm bunlarla baş etmenin yolu tarımsal üretimi olağanüstü durumlarda yapılabilecek bir yapıya büründürmek ve verimliliği artırmak. Bu nedenle, artık uzayda tarım gündeme gelmeye başladı. Tarım uzmanı Mine Ataman, iklim krizi sebebiyle tarımsal üretimdeki standartların ortadan kalktığını ve 12 bin yıldır bildiğimiz anlamda yapılan tarım faaliyetlerinin artık yapılamaz hale geldiğini söyledi.

ESMA ALTIN