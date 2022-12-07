'Pitbulllu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polis adliyede

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün akşam saatlerinde Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde P.G'nin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru ile diğer gruptaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis memuru K.A. ile şüpheli B.A.P. adliyeye gönderildi. Şüphelilerden C.K'nin tanık sıfatıyla ifadesinin alındığı, daha sonra da emniyetten bırakıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada, P.G., C.K. ve B.A.P'nin, yanlarındaki pitbull cinsi köpeklerle sivil halde yolda yürüyen polis memuruna saldırdıkları ve darbettikleri, kendini savunmak isteyen polis memurunun da beylik tabancasıyla ateş ettiği, vücuduna mermi isabet eden P.G'nin de bu şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan C.K. ve B.A.P'nin çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Dün akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıkmış, bu kişilerin köpeklerle saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açmıştı. Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.