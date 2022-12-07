İstanbul'daki Faslı taraftarlar, Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmalarını kutladı
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finale yükselmesi, İstanbul'daki Faslı turistlerce coşkuyla kutlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 09:48, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 10:15
Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmasının ardından İstanbul'daki bazı Faslı turistler, tarihi başarıyı İstiklal Caddesi'nde coşkuyla kutladı.
Milli takım formaları ve ellerindeki Fas bayraklarıyla tezahüratlar yapan taraftarlar, sevinç gösterilerinde bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız