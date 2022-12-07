Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 09:45, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 09:47
Sütçüler'de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi.
Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız