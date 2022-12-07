Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.