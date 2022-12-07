Van'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 11:14, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 11:15
Mehmet Şefik Dalkılıç'ın kullandığı 65 V 3500 plakalı öğrenci servis minibüsü, ilçe çıkışında devrildi.
Yaralanan sürücü ile 8 öğrenci Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gördü, 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız