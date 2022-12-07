Türkiye'nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı
Türkiye'nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü ülke ve şehir markalama ile marka endeksi uzmanları İstanbul'da buluşacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 12:46, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 13:01
Türkiye'nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.
Dünyaca ünlü ülke ve şehir markalama ile marka endeksi uzmanları 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek.
İki gün sürecek forum Türkiye için bir ilk olacak.
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Türkiye'nin ilk Ulus Markalama Forumu için geri sayım başladı! 🇹🇷T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 5, 2022
Dünyaca ünlü ülke ve şehir markalama ile marka endeksi uzmanları İstanbulda bir araya geliyor!
Kayıt için 👇https://t.co/4or39BQBhl
📆16-17 Aralık 2022
📍Maslak TİM Gösteri Merkezi, İstanbul