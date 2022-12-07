Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
ORC Araştırma Şirketi 3-6 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 3670 kişi ile yüzyüze yapmış olduğu anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 13:32, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 13:34
Anket sonuçları şu şekilde:
SEÇİMLERE 6 AY KALA SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI "BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA" .AK PARTİ %30,8 .CHP %24,0 .İYİ PARTİ %17,1 .HDP %7,3 .MHP %7,0 Cumhur İttifakı %37,8 Millet İttifakı %41,1 Araştırma 3-6 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 3670 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız