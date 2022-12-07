Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor

Aslan, AA muhabirine, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekerek, ormanların geliştirilmesi, bakımı ve korunmasının Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarınca yapıldığını vurguladı.

Türkiye'nin 23 milyon hektarı bulan ormanları "yeşil vatan" olarak nitelediklerini ifade eden Aslan, orman işçilerinin canları pahasına yeşil vatanın korunması için çalıştığını dile getirdi.

Orman işçilerinin bir kısmının kadrolu, diğer bir kısmının ise 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçici işlerden oluştuğunu anlatan Aslan, Öz Orman-İş Sendikası olarak geçici işçilerin kadroya alınması için yıllardır mücadele yürüttüklerini kaydetti.

Kadro mücadelesinde sona yaklaştıklarını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile geçen hafta bir araya geldik. Verimli bir görüşme yaptık. Görüşmede geçici işçilerin kadroya alınmasına yönelik çalışmanın bittiğini, Sayın Cumhurbaşkanına arz edileceğini ifade etti. Orman Genel Müdürlüğünde 14 binden fazla geçici işçi var. Bu işçilerimizin haklı bir kadro talebi var. Çünkü yapılan iş sürekli. Bu işin norm kadroya bağlanarak, geçici işçilerin kadroya alınması gerekiyor."

"Kurumlara norm kadro yetkisi verilmeli, kadrolarını belirlemelerine imkan sağlanmalı"

Aslan, Orman Genel Müdürlüğünün norm kadro çalışması yaptığını belirterek, "Bu çalışmaya göre teşkilatın 59 bin kişiye ihtiyacı var. Çünkü geçici-mevsimlik işçilerin çalışma koşulları hiçbir yerde yok. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bu işçilerin, ikili vardiyaya geçmesi lazım. İkili vardiya olunca da ilave işçiye ihtiyaç var. Bu anlamda kurumlara norm kadro yetkisi vererek, kadrolarını belirlemelerine imkan sağlanmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019'da kamuda geçici işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geride kalan 2 ayın devlet için hiçbir maliyeti söz konusu değil. Boşta kalan iki aylık süreyi de tamamlayıp, 12 ay kadrolu olarak çalışılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yöndeki müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyor. Kadro müjdesi işçilerimizin moral, motivasyonunu ve verimliliğini artıracaktır. Üyelerimiz yeni yıl tamamlanmadan bir yeni yıl müjdesi bekliyor."