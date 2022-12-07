Oyuncu Ayten Soykök aracıyla kaldırımda yürüyenlere çarptı
İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ayten Soykök'ün aracıyla 2 kişiye çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 16:33, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 16:37
Dün oyuncu Soykök'ün Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı Caddesi'nde 34 BPK 601 plakalı otomobil, 2 kişiye çarptı.
Biri hafif olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın, yürüyen iki kişiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durduğu görülüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız