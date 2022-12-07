Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Beştepe'de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 16:37, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 16:38
- Beştepe'de Anayasa toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız