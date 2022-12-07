YP Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 17:36, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 18:09
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklanması sonucu yaralandı. Bacağından bıçaklanan Yılmaz'ın aşırı kan kaybettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız