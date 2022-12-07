Yasa dışı geçişe geçit yok: 7 örgüt mensubu yakalandı
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 18:04, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 18:04
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız